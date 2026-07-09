Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о возвращении в расположение команды после отпуска.

Манфред Угальде globallookpress.com

«Здорово было провести тренировку, чтобы поскорее снова набрать хорошую форму. Рад вернуться. Честно говоря, уже сейчас чувствую себя хорошо. Но тренер по физподготовке хочет привести меня в лучшие кондиции. Думаю, через три-пять дней уже буду в общей группе.

Свадьба? Прекрасно, особенный момент для меня и моей жены. Прекрасно провели время с семьёй», — сказал Угальде в интервью на клубном канале «Спартака».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, но выиграл Кубок России.