Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о возвращении в расположение команды после отпуска.
«Здорово было провести тренировку, чтобы поскорее снова набрать хорошую форму. Рад вернуться. Честно говоря, уже сейчас чувствую себя хорошо. Но тренер по физподготовке хочет привести меня в лучшие кондиции. Думаю, через три-пять дней уже буду в общей группе.
Свадьба? Прекрасно, особенный момент для меня и моей жены. Прекрасно провели время с семьёй», — сказал Угальде в интервью на клубном канале «Спартака».
Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, но выиграл Кубок России.