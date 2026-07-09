Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о целях команды на предстоящий сезон РПЛ.

Сердер Сердеров globallookpress.com

«Подготовка проходит нормально, как и всегда. Не знаю, почему для сборов было выбрано место в Питере, но я здесь в первый раз, и нам всё нравится! Цели на следующий сезон ещё не обсуждали, но я знаю, что нужно сделать шаг вперёд. Два года мы боролись за выживание, а сейчас будем бороться за место в середине таблицы.

Игрок на просмотре? Не знаю, останется ли он в команде на полноценной основе — это решает руководство клуба и тренерский штаб. Но мы с Хубуловым знакомы и хорошо его приняли. Если он останется, то очень поможет команде. Требуется ли усиление в команде? Всегда нужно усиляться! Чтобы сделать шаг вперёд, необходимо усиление — так в любой команде. Мы будем только рады, если будут приезжать новые футболисты», — цитирует Сердерова «Советский спорт».

По итогам минувшего сезона клуб занял 14-е место в РПЛ и спасся от вылета благодаря победе в стыковых матчах над «Уралом» (1:0, 2:0).