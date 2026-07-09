Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником сезона на премии Герои РПЛ.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России, заняв 1-е место с 68-ю очками в активе. «Сине-бело-голубые» опередили «Краснодар» на 2 балла.

Семак возглавил «Зенит» в 2018-м году. Петербургская команда 7 раз стала чемпионом России под руководством специалиста.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Зенита» Луис Энрике в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.