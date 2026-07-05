Вингер петербургского «Зенита» Луис Энрике в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

Как сообщает журналист Мохаммед Доки, сейчас 25‑летним бразильцем интересуется «Аль‑Ахли», готовый отдать 45 млн евро. Инициатором трансфера выступает главный тренер клуба Маттиас Яйссле.

Сейчас Луис Энрике находится в составе сборной Бразилии на ЧМ‑2026. В этом сезоне он провёл 34 матча за питерцев, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 24 млн евро.