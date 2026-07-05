Вингер петербургского «Зенита» Луис Энрике в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.
Как сообщает журналист Мохаммед Доки, сейчас 25‑летним бразильцем интересуется «Аль‑Ахли», готовый отдать 45 млн евро. Инициатором трансфера выступает главный тренер клуба Маттиас Яйссле.
Сейчас Луис Энрике находится в составе сборной Бразилии на ЧМ‑2026. В этом сезоне он провёл 34 матча за питерцев, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 24 млн евро.