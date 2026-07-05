Сейчас Луис Энрике находится в составе сборной Бразилии на ЧМ‑2026. В этом сезоне он провёл 34 матча за питерцев, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 24 млн евро.

Как сообщает журналист Мохаммед Доки, сейчас 25‑летним бразильцем интересуется «Аль‑Ахли» , готовый отдать 45 млн евро. Инициатором трансфера выступает главный тренер клуба Маттиас Яйссле.

Вингер петербургского «Зенита» Луис Энрике в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Футбол• Вчера 19:28 Лето «Зенита»: жизнь после чемпионства в юбилейный сезон

Футбол• 03/07/2026 09:59 Парижское бегство: «Милан» вызволил Рамуша из резерва «ПСЖ»

Футбол• 01/07/2026 18:07 Сперцян с футболом не закончил: 5 примеров, как перейти из Саудовской Аравии в Европу

Футбол• 30/06/2026 21:18 Из посредственности в голеадора: Аугусто избавит «Зенит» от головной боли в центре нападения

Футбол• 30/06/2026 03:37 Приоритеты Марески в «Сити»: доверие фанатов и перестройка состава

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 5-6 июля: превью матчей

Футбол• Сегодня 14:54 Итальянский рецепт для Бразилии: как Анчелотти укротил самую требовательную сборную мира

Футбол• Вчера 17:49 Хроники разбитых надежд: почему Кабо-Верде и Хорватия очаровали, а австралийцы — разочаровали

Футбол• Вчера 17:09 Вопрос на вылет: главный вызов для каждой сборной перед 1/8 финала ЧМ‑2026 (часть вторая)

Футбол• Вчера 03:09 Новый тренер — та же Англия: Тухель не решает проблем

Выбор читателей

Футбол• 30/06/2026 08:03 Кинули: как бразильцы отказались от матчей с ЦСКА и «Динамо» в Москве

Футбол• 03/07/2026 18:50 Вопрос на вылет: главный вызов для каждой сборной перед 1/8 финала ЧМ‑2026 (часть первая)

Футбол• 28/06/2026 19:13 Кто выиграет ЧМ-2026? Гид по участникам плей-офф (часть первая)

Футбол• 29/06/2026 08:01 Вето на пролонгацию: Нгамалё не договорился с «Динамо» о новом контракте

Футбол• 30/06/2026 18:26 Провал или достойное поражение? Оценки сборным, вылетевшим с ЧМ-2026

Самое интересное

Футбол• 25/04/2026 16:13 Новый Иско из Белграда: всё, что нужно знать о главном вундеркинде «Црвены Звезды»

Игры• 25/04/2026 17:49 FC 26: топ-10 нападающих для режима карьеры

Бои• 24/04/2026 13:50 7 уровней бойцов UFC: от легендарных Силвы и Джонса до сбитого летчика Серроне

Бои• 23/04/2026 11:53 Скорость Усика, молодость Итаумы, простой Фьюри: сила и слабость звездных тяжеловесов