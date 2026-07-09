Чемпион мира 1994 года нападающий Ромарио считает, что наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти должен быть уволен после провала на ЧМ‑2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Я бы разорвал его контракт, пришел в раздевалку и сказал бы: «Большое спасибо, до свидания и идите к черту». Пусть подает в суд, и посмотрим, что будет. Анчелотти ни за что не должен оставаться тренером сборной Бразилии после этого фиаско, этого позора, который он устроил. Это неприемлемо, нужны изменения«, — заявил Ромарио на своем канале Romario TV.

Анчелотти работает со сборной Бразилии с мая 2025 года. На этом мундиале "Селесао" добрались до 1/8 финала, где уступили Норвегии со счётом 1:2.