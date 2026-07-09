Вингер сборной Норвегии и «РБ Лейпцига» Антонио Нуса пользуется большим спросом на трансферном рынке со стороны английских клубов.

Антонио Нуса globallookpress.com

По данным издания TEAMtalk, в числе этих команд — «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Также интерес к 21‑летнему футболисту проявляют «Милан», «Наполи» и «Атлетико». Сумма сделки оценивается в 50–60 млн евро.

Нуса играет за «РБ Лейпциг» с лета 2024 года, его контракт действует ещё три года. В прошлом сезоне вингер провёл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

На ЧМ‑2026 Нуса сыграл 5 матчей и забил в них один мяч. В четвертьфинале Норвегия сыграет с Англией 12 июля в 00:00 (мск).

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.