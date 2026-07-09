Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026.

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«Они вполне могут занять третье место. Могут ли они пройти Норвегию в четвертьфинале? Могут. Шансы примерно равны, но, может быть, минимальное преимущество есть у англичан.

Но я очень сомневаюсь, что англичане пробьются в финал. Там сборная Аргентины, у которой вроде бы все очень тяжело, но, как правило, такие команды "вылезают" в финал.

Так что считаю, что сборная Англии займет третье‑четвертое место», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между Англией и Норвегией состоится 12 июля. Начало игры — в 00:00 мск.