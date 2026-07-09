Бывший полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о своем будущем.

Ираклий Квеквескири globallookpress.com

«Дела с будущим нормально обстоят. Идет диалог, есть еще время, хотя хочется уже находиться в процессе, быть в определенности какой‑то, но есть определенные разногласия. Думаю, что в ближайшее время определюсь.

Есть ли в вариантах "Сочи"? Думаю, что да. Дыма без огня не бывает. Раз написали, значит, так и есть.

Мой приоритет на данный момент — это играть в футбол. Мне еще есть что дать футболу. Понимаю, что некоторые списывают футболистов, которые постарше, но все определяет футбольное поле. К сожалению, у нас есть тенденция, что многие смотрят на возраст, аспекты и так далее. Есть спортивный принцип, и он должен быть во главе, особенно если человек выиграет конкуренцию, но система и философия у клубов разные. Думаю, что общий язык найдем и придем к одному целому», — цитирует Квеквескири « Матч ТВ ».

Напомним, что в настоящий момент 36-летний Квеквескири является свободным агентом. Последним его клубом был «Оренбург».