«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Ману Коне, об этом сообщает TEAMtalk.

Ману Коне globallookpress.com

По информации источника, итальянский клуб может продать 25-летнего футболиста за 50 млн фунтов стерлингов. «Манчестер Юнайтед» известно о желании полузащитника попробовать силы в чемпионате Англии, ранее посредники уже проводили переговоры с другими клубами АПЛ.

В минувшем сезоне француз принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.