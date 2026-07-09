Главный тренер сборной Египет Хоссам Хассан продолжит занимать свой пост. Об этом сообщает Федерация футбола Египта.

Хоссам Хассан globallookpress.com

«Хани Абу Рида, президент Федерации футбола Египта, объявил, что совет директоров федерации одобрил продление контракта с главным тренером национальной сборной Хоссамом Хассаном. Решение принято в рамках стремления продолжить реализацию спортивного проекта национальной команды и развить успехи, которых египетский футбол добился за последнее время.

Президент федерации уточнил, что совет директоров завершит все формальные процедуры по утверждению и продлению контракта на ближайшем заседании, которое состоится после возвращения сборной Египта на родину», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Египта.

Напомним, что на ЧМ-2026 египтяне дошли до 1/8 финала, где проиграли Аргентине со счетом 2:3.