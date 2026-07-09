Киевское «Динамо» и румынский клуб «Университатя Клуж» сыграют в первом раунде отбора Лиги Европы. Игра состоится 9 июля в 20:00 мск в Люблине. Узнайте, где и как смотреть игру.

«Динамо» выступило ниже своих ожиданий в чемпионате прошлого сезона, финишировав в зоне Лиге конференций. Однако победа в Кубке Украины спасла клуб и позволила ему бороться за участие в групповом этапе Лиги Европы.

«Университатя» прошла в ЛЕ через чемпионат Румынии, финишировав на втором месте. В прошлом сезоне клуб попал в квалификацию Лиги конференций, откуда выбыл во втором раунде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры предлагают 1.33 на победу «Динамо», 8.50 — на победу «Университати» и 5.40 — на ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» К — «Университатя Клуж» смотрите на LiveCup.Run.