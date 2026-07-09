Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о своих ожиданиях от нового сезона РПЛ.

Игорь Дмитриев globallookpress.com

«У меня, как и у всех, после победы в Кубке очень высокие ожидания от грядущего сезона, хочу выиграть что-то ещë. Нет разницы, с кем играть в Суперкубке: с "Зенитом" или с кем-то ещё. Во-первых, это начало сезона, во-вторых — матч за трофей. Конечно, Суперкубок отличается от чемпионата, который идёт весь год, но какая разница, если это титул.

Хотел ли бы я увидеть паузы на водопой в РПЛ? Нет, спасибо», — приводит слова Дмитриева « Советский спорт ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на четвертом месте в РПЛ и выиграл Кубок России.