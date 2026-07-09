Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о реализации моментов в исполнении своих подопечных.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Мы очень эффективны, но могли бы быть ещё эффективнее. Чем дальше мы продвигаемся по турниру, тем важнее это становится. 100-процентная эффективность — это, безусловно, было бы идеально», — цитирует Дешама пресс-служба ФИФА.

Сборная Франции забила 14 голов в пяти встречах ЧМ-2026. «Трехцветные» сегодня, 9 июля сыграют против Марокко в четвертьфинале на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, начало — в 23:00 мск.