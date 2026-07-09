Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о выступлении национальной команды на ЧМ-2026.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Грусть, раздражение и разочарование. Эта группа игроков завысила мои ожидания — не только из-за её качества, но и из-за невероятного состава, который сложился за эти годы.

Спасибо всем футболистам, тренерскому штабу и персоналу, которые сопровождали и помогали нам каждый день во время чемпионата мира. Всем португальцам огромное спасибо за поддержку и веру», — написано Фернандеш на своей странице в социальной сети.

Напомним, что португальцы в 1/8 финала чемпионата мира минимально проиграли Испании (0:1) и покинули турнир.