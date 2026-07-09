«Пари Сен‑Жермен» планирует продолжить попытки подписать вингера «Монако» и сборной Франции Магнеса Аклиуша, сообщает Le Parisien.

Магнес Аклиуш globallookpress.com

По данным источника, монегасков не устроило первое предложение в размере 35 млн евро: в клубе считают, что за одного из своих лидеров могут выручить на 15–20 млн больше.

Сейчас 24‑летний Аклиуш оценивается на портале Transfermarkt в 50 млн евро, а его контракт с клубом действует до 2028 года. Всего в минувшем сезоне полузащитник сыграл 43 матча, забил 7 мячей и сделал 11 ассистов.

На ЧМ‑2026 он провёл 7 минут на поле в матче против Ирана (3:0). В четвертьфинале мундиаля Франция сыграет с Марокко 9 июля в 23:00 (мск).