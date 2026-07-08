Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу своей команды над Колумбией в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Швейцарцы одолели оппонента в серии пенальти.

Мурат Якин globallookpress.com

«Полагаю, болельщикам не слишком интересно знать все детали нашего тактического плана, но могу сказать, что он сработал именно так, как мы и рассчитывали. У тренера всегда есть определенный замысел, и особенно приятно, когда команда воплощает его на поле. Безусловно, сегодня удача тоже была на нашей стороне, а без нее в футболе добиться успеха бывает непросто», — приводит слова Якина официальный сайт ФИФА.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Швейцарии встретится с Аргентиной.