Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о главном фаворите ЧМ-2026 и оценил шансы ведущих сборных на завоевание титула.

Арсен Венгер globallookpress.com

По словам именитого специалиста, именно Франция выглядит наиболее вероятным победителем турнира. В то же время Венгер считает, что существует команда, способная остановить французов на пути к трофею.

«На мой взгляд, Франция сейчас является главным претендентом на победу на чемпионате мира. Но если есть сборная, которая может ее обыграть, то это Испания. Испанцы превосходят французов по техническому мастерству», — приводит слова Венгера Mirror.

Напомним, что Франция и Испания могут встретиться уже в полуфинале мирового первенства. Для этого французам необходимо пройти Марокко в четвертьфинале, а испанской сборной — оказаться сильнее Бельгии.