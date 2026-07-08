Футбольный агент Адилсон дос Сантос да Круз, ведущий дела голкипера национальной команды Кабо-Верде Возиньи, высказался о дальнейших карьерных перспективах своего клиента.

«Мы искренне ценим внимание, которое Возинье уделяют в России после его выступлений на чемпионате мира. На данном этапе своей карьеры приоритетом для него является продолжение профессиональной футбольной карьеры на максимально высоком уровне. Если поступит серьезное предложение, будь то от профессионального клуба или от клуба медиалиги, мы с удовольствием рассмотрим его и обсудим детали», — сказал да Круз «СЭ».

До старта мирового первенства аудитория вратаря в социальных сетях насчитывала порядка 50 тысяч фолловеров, однако менее чем за три недели их количество взлетело до 27 миллионов пользователей, что сделало его самым медийным вратарем планеты.

Рыночная стоимость 40-летнего ветерана составляет всего 50 тысяч евро. Напомним, что сборная Кабо-Верде уже прекратила борьбу на ЧМ-2026, завершив свои выступления на стадии 1/16 финала после драматичного поражения от сборной Аргентины со счетом 2:3 в дополнительное время.