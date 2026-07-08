Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о шансах нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна стать обладателем «Золотого мяча».

Гарри Кейн globallookpress.com

«Кейна отличает высокий уровень самоотдачи. То, как он работает на команду, особенно с точки зрения оборонительных действий, вызывает огромное уважение. Если бы меня как болельщика и немножко специалиста сегодня спросили, кто мне больше нравится: Холанд или Кейн, — я бы выбрал второго. Посмотрел матч с Мексикой и ещё раз убедился, что это выдающийся футболист, который отдаёт всего себя своей стране и этому великому виду спорта. Он абсолютно достоин "Золотого мяча"», — цитирует Тедеева «Чемпионат».

На текущем ЧМ-2026 англичанин забил шесть голов в пяти встречах. В минувшем сезоне Кейн в 51 матче за «Баварию» забил 61 мяч во всех турнирах.