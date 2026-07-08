Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года против сборной Египта (3:2).

Лионель Скалони globallookpress.com

«Даже не знаю, как описать то, что произошло. Я не могу заглянуть ему в голову, он играет в футбол ради таких моментов. Месси — футбольный фанат, фанат игры, и переживать эти эмоции на данном этапе его карьеры — это что-то невероятное.

К счастью, мы всегда говорили ему, что он всего добился, и он должен наслаждаться каждым моментом до конца, потому что игрок, завершив карьеру, всю жизнь сожалеет, если не наслаждался тем, что пережил на поле.

И я думаю, что всё это влияет на игроков, представлять родину — это особые эмоции, и с этим связано много эмоциональных аспектов. Но я подчеркиваю, что то, что мы пережили, было незабываемым моментом и одним из лучших моментов для меня, независимо от того, что произойдёт потом.

Эта команда подарила мне редкое чувство. Мне трудно вспомнить какую-либо команду, которая не сдаётся, даже когда все обстоятельства против неё», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети.

Напомним, что сборная Аргентины уступала в матче против Египта со счетом 0:2 к 79-й минуте. Национальная команда забила 3 гола подряд и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи Швейцария — Колумбия.

Лионель Месси в матче против Египта отметился голом и голевой передачей. После этого поединка форвард установил рекорд по количеству ассистов на чемпионатах мира.