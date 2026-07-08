ФИФА объявила составы судейских бригад, которые будут работать на первых четвертьфинальных матчах ЧМ-2026.

Поединок между сборными Франции и Марокко доверено обслуживать аргентинской бригаде во главе с Факундо Тельо. Встреча пройдет 9 июля в Бостоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

На матч Испания — Бельгия назначен английский арбитр Майкл Оливер. Четвертьфинальная встреча состоится 10 июля в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Мундиаль в Северной Америке завершится 19 июля.