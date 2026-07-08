Бывший полузащитник сборной Португалии Нани на своей странице в социальной сети обратился к Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Наследие в сборной и в футболе говорит само за себя. Есть истории и моменты, которые не может стереть ни один результат. Криш, мне посчастливилось пережить вместе с тобой из этих моментов, и я точно знаю, что ты отдал ради этой футболки.

И я также знаю, что означает эта футболка для всех, кто сегодня представляет Португалию. Эта команда заслуживает уважения, поддержки и доверия.

Сила тебе и всей этой команде», — написал Нани.

Напомним, что сборная Португалии покинула ЧМ-2026, уступив в матче 1/8 финала команде Испании со счетом 0:1.