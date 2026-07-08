Завершились два матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одной из встреч «Класквик» одолел «Биссен» со счетом 2:1.

В составе хозяев голы записали на свой счет Оссама Али на 13-й минуте и Палль Клеттскард на 50-й минуте.

Единственный гол у «Биссена» забил Тиаго да Коста на 57-й минуте.

Результат матча

Клаксвик Клаксвик 2:1 Atert Bissen Лига чемпионов. Квалификация

1:0 Палл Андрассон Клеттскард 50'

Клаксвик: Одмар Фарё, Гастон Теллечеа, Дени Павлович ( Симун Калсё 84' ), Гилли Ролантссон ( Йонн Йоханнесен 69' ), Йоаннес Даниэльсен, Халлур Ханссен, Арни Фредриксберг, Палл Андрассон Клеттскард, Mark Jensen, Jean Carlos Carlos de Brito, Oussema Ali

Atert Bissen: Эрик Вейга, Khalid Abi ( Lucas Correia 87' ), Roman Ferber, Tiago da Costa, Toufik Zeghdane, Reda Eddarraj ( Mehdi Terki 62' ), Diogo Pimentel, Lenny Almada Correia ( Joel Rodrigues Da Cruz 62' ), Zakaria Louriz, Yohan Mannone, Geordan Dupire

Жёлтые карточки: Симун Калсё 85' — Joel Rodrigues Da Cruz 83', Roman Ferber 86'