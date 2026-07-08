Завершились два матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одной из встреч «Класквик» одолел «Биссен» со счетом 2:1.
В составе хозяев голы записали на свой счет Оссама Али на 13-й минуте и Палль Клеттскард на 50-й минуте.
Единственный гол у «Биссена» забил Тиаго да Коста на 57-й минуте.
Результат матча
КлаксвикКлаксвик2:1Atert BissenЛига чемпионов. Квалификация
1:0 Палл Андрассон Клеттскард 50'
Клаксвик: Одмар Фарё, Гастон Теллечеа, Дени Павлович (Симун Калсё 84'), Гилли Ролантссон (Йонн Йоханнесен 69'), Йоаннес Даниэльсен, Халлур Ханссен, Арни Фредриксберг, Палл Андрассон Клеттскард, Mark Jensen, Jean Carlos Carlos de Brito, Oussema Ali
Atert Bissen: Эрик Вейга, Khalid Abi (Lucas Correia 87'), Roman Ferber, Tiago da Costa, Toufik Zeghdane, Reda Eddarraj (Mehdi Terki 62'), Diogo Pimentel, Lenny Almada Correia (Joel Rodrigues Da Cruz 62'), Zakaria Louriz, Yohan Mannone, Geordan Dupire
Жёлтые карточки: Симун Калсё 85' — Joel Rodrigues Da Cruz 83', Roman Ferber 86'
Ответная игра между этими командами состоится 15-го июля в Люксембурге.
В параллельном матче «Викингур» одержал победу над «Дьером» со счетом 1:0.
Команда из Исландии забила победный гол на 90+2-й минуте благодаря точному удару Николая Хансена.
Ответная игра между этими командами состоится 14-го июля в Дьере (Венгрия).