Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Леннарт Карль сделал важный шаг на пути к возвращению в строй, приступив к легким беговым тренировкам. О положительной динамике в реабилитации игрока проинформировала пресс-служба немецкого гранда.

Леннарт Карль globallookpress.com

Напомним, что 18-летний футболист завершает свое восстановление после серьезного повреждения задней поверхности бедра — именно эта травма перечеркнула его надежды выступить в составе национальной сборной Германии на прошедшем чемпионате мира 2026 года.

В минувшем клубном сезоне-2025/26 перспективный хавбек являлся важной боевой единицей мюнхенцев, сумев записать на свой счет 9 забитых мячей и 8 результативных передач в 38 сыгранных матчах за «Баварию» во всех турнирах.