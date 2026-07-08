Казахстанский «Кайрат» на своем поле смог обыграть черногорскую «Сутьеску» в первой встрече 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1.
Первый гол в матче забил Лукас Африко на 76-й минуте, который вывел вперед хозяев. Гости на 90-й минуте смогли сравнять счет усилиями Марко Мрвалевича, но три минуты спустя Марк Гуаль вырвал победу для клуба из Казахстана.
Результат матча
КайратАлма-Ата2:1Сутьеска НикшичЛига чемпионов. Квалификация
0:1 Marko Mrvaljevic 90' 1:1 Марк Гуаль 90+3'
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мартынович (Azamat Tuyakbaev 46'), Луиш Мата, Дамир Касабулат (Эдмилсон Фильо 46'), Яакко Оксанен, Александр Мрынский, Еркин Олегулы Тапалов (Александр Широбоков 46'), Жорже Жоржинью, Ойва Юккола (Ismail Bekbolat 74'), Марк Гуаль, Lucas Henrique da Silva
Сутьеска Никшич: Борис Копитович (Rados Dedic 69'), Марко Шимун (Igor Pajovic 84'), Дени Хочко, Алекса Голубович (Александар Шчекич 84'), Petar Anicic (Александар Болевич 61'), Marko Mrvaljevic, Vasilije Cavor (Balsa Toskovic 61'), Jovan Cađenovic, Andrija Raznatovic, Anto Babic, V.Giljen
Жёлтые карточки: Дамир Касабулат 43' — Jovan Cađenovic 36', Алекса Голубович 40', Александар Болевич 75'
Ответная встреча состоится 15 июля в Черногории.