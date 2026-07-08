Первый гол в матче забил Лукас Африко на 76-й минуте, который вывел вперед хозяев. Гости на 90-й минуте смогли сравнять счет усилиями Марко Мрвалевича , но три минуты спустя Марк Гуаль вырвал победу для клуба из Казахстана.

Казахстанский «Кайрат» на своем поле смог обыграть черногорскую «Сутьеску» в первой встрече 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1.

2.30

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