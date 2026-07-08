Экс-защитник сборной Бразилии Кафу прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2026 после поражения от Норвегии в 1/8 финала со счетом 1:2.

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По словам бывшего капитана «селесао», итог выступления команды оказался далеким от ожиданий болельщиков, однако уже сейчас сборной необходимо думать о следующем мировом первенстве.

«Конечно, мы рассчитывали совсем на другой результат. Бразилия всегда остается одной из самых уважаемых футбольных сборных и многократным чемпионом мира, но на этом турнире мы не смогли показать свой лучший футбол. Нужно признать, что команда выступила слабее, чем все надеялись. Однако любой цикл рано или поздно заканчивается, и новый этап подготовки к чемпионату мира 2030 года начинается уже сегодня», — приводит слова Кафу Daily Mail.