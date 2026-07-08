Бывший игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о переходе в стан «Орландо Сити».

Антуан Гризманн globallookpress.com

«С 18 лет я мечтал попасть в МЛС. Я здесь, чтобы выигрывать трофеи, строить отношения с болельщиками и помогать своим товарищам по команде совершенствоваться. Я много слышал о флоридском дерби с "Интер Майами". Будет приятно снова встретиться с Месси, а также с Родриго Де Паулем, с которым у меня очень хорошие отношения», — приводит слова Гризманна L'Équipe.

Напомним, что «Орландо Сити» подписал француза на правах свободного агента. Ранее он на протяжении длительного времени защищал цвета «Атлетико».