Нападающий Артем Дзюба высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

Артем Дзюба globallookpress.com

По словам форварда, красно-белые уверенно выглядели в матчах против ведущих соперников, однако в играх с менее статусными командами часто теряли очки и не демонстрировали столь же качественный футбол.

«Безусловно, Карседо выиграл Кубок России, и это серьезное достижение. Но мне очень понравилось, как "Спартак" действовал именно против сильных соперников — команда играла смело, доминировала и навязывала свой футбол. В то же время в матчах с коллективами из нижней части таблицы такого уровня игры не было. Если удастся найти стабильность и сохранить этот баланс, команда сможет бороться за самые высокие места. Кроме того, Карседо пока работает в России не так долго, чтобы уже сейчас называть его лучшим тренером сезона», — заявил Дзюба «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Спартак» стал четвертым в таблице РПЛ и выиграл Кубок России.