Амстердамский «Аякс» официально подтвердил возвращение опытного защитника Дэйли Блинда.

36-летний футболист вновь стал игроком нидерландского клуба, подписав контракт сроком на один сезон. Последние три года Блинд выступал за испанскую «Жирону», где в кампании-2025/26 принял участие в 31 матче во всех турнирах.

Защитник является воспитанником академии «Аякса» и уже дважды защищал цвета первой команды. В общей сложности он выступал за амстердамцев с 2008 по 2014 год, а затем вернулся в клуб в 2018-м и оставался в составе до 2022 года.

За время выступлений за «Аякс» Блинд провел 333 официальных матча, записав на свой счет 13 забитых мячей и 21 голевую передачу.