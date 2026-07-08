Экс-футболист Андрей Аршавин высказался по поводу формата текущего ЧМ-2026.

Андрей Аршавин globallookpress.com

На нынешнем мундиале впервые в истории участвуют 48 национальных сборных. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Новый формат ЧМ? Перед чемпионатом я вообще был против расширения. Теряется элитарность турнира. Но то, как все выглядит, — очень естественно. Сборные, которые принято считать очень слабыми, безнадежными не смотрятся. Даже несмотря на разгромные поражения. В целом все очень достойно. Думаю, в ФИФА очень довольны», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

В 2022 году на ЧМ в Катаре победу одержала сборная Аргентины.