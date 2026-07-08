Новый наставник «Фулхэма» Альваро Арбелоа намерен усилить состав команды за счет футболистов мадридского «Реала», где он работал до переезда в Англию. Об этом сообщает BBC Sport.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По данным источника, испанский специалист заинтересован в аренде аргентинского вингера Франко Мастантуоно. Помимо этого, Арбелоа рассчитывает убедить руководство лондонского клуба оформить полноценные трансферы защитника Франа Гарсии и нападающего Гонсало Гарсии.

В минувшем сезоне «Фулхэм» занял 11-е место в таблице АПЛ. Команда набрала 52 очка в 38 турах и остановилась всего в одном балле от зоны, дающей право выступить в еврокубках.