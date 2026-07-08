Руководство мадридского «Атлетико» впервые допустило возможность продажи аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в текущее трансферное окно, о чем информирует авторитетное испанское издание Marca.

Хулиан Альварес globallookpress.com

На смену позиции клуба повлияло давление со стороны Apollo — инвестиционного фонда, интегрированного в финансовую структуру мадридцев. Представители фонда настаивают на необходимости рассмотрения поступающих предложений, причем в качестве наиболее оптимального покупателя для форварда они видят лондонский «Арсенал».

Тем не менее главным фаворитом в борьбе за Альвареса по-прежнему считается «Барселона». Каталонский клуб планирует предпринять очередную решительную попытку оформить трансфер игрока сразу после завершения чемпионата мира 2026 года.