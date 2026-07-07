Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Первое — это его решение. Если он его принял вместе с близкими, значит, его это устраивает. Второе: чемпионат Саудовской Аравии сегодня — это звёздный турнир, где играют большие футболисты, пускай уже на сходе, но приезжают. Думаю, у Сперцяна задача — микс: заработать и, играя со звёздами, возможно, в азиатских кубках, а потом, когда возраст ещё позволяет, уйти в Европу уже состоявшимся игроком.

Что касается цены в 25 миллионов долларов: учитывая, что мы не играем на европейских форумах, цена адекватная. Сборная Армении, где он себя проявляет, не статусная, поэтому нормальная цена соответствует сегодняшнему положению.

Кордоба получил серьёзное повреждение — разрыв приводящей мышцы, это надолго. Может, осенью появится на поле. Сперцян — ведущий футболист, их заменить нельзя. Но эволюционно всё происходит вовремя — у "Краснодара" будет новый виток, новые футболисты. Сложности будут, но это интересно для клуба и тренера: искать новое, налаживать связи. Это нормально, не трагедия», — цитирует Ташуева «Советский спорт».

Ранее пресс-служба «Краснодара» объявила о переходе футболиста в клуб из Саудовской Аравии. В составе «быков» Сперцян стал чемпионом России в сезоне-2025/2026.