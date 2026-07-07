Эта потеря может стать серьезным ударом для тренерского штаба, поскольку Манзамби является одним из ключевых игроков атакующей линии: в рамках текущего ЧМ-2026 он уже успел записать на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

Как информирует швейцарское издание Blick, 20-летний футболист получил повреждение колена во время заключительной тренировочной сессии своей сборной.

Атакующий полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби рискует пропустить предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира против национальной команды Колумбии.

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