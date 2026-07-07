Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан раскритиковал ФИФА после поражения национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (2:3).

Хоссам Хассан — главный тренер сборной Египта globallookpress.com

«Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они не хотят, чтобы Месси вылетел. Именно поэтому в этом матче не было справедливости. Месси не должен праздновать напрасно.

С сегодняшнего дня я не буду следить ни за одним матчем чемпионата мира. Это протест против несправедливости, которую мы сегодня пережили. Я от всей души поздравляю своих игроков. Они — герои нации», — приводит слова Хассана Haberler.com.

Напомним, что сборная Египта вела в счете 2:0 к 79-й минуте, а затем аргентинская национальная команда забила трижды и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи Швейцария — Колумбия. Сборная Египта завершила свое выступление на мундиале.