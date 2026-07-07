Калининградская «Балтика» открыла программу летних межсезонных спаррингов разгромной победой со счетом 11:0 над турецким коллективом «Ыспартаспор». Из-за аномальной жары тренерские штабы и арбитры приняли обоюдное решение дать финальный свисток досрочно — на 70-й минуте встречи.

Дмитрий Никитин globallookpress.com

Главным героем матча стал Дмитрий Никитин, записавший на свой счет гекса-трик (шесть забитых мячей). Также в составе российской команды голевыми дублями отметились Фахд Муфи и Иван Беликов, а еще один точный удар нанес Тентон Йенне.

Напомним, что по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги калининградский клуб финишировал на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 46 набранных очков.