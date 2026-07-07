Лондонский «Фулхэм» объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера команды.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Как сообщила пресс-служба английского клуба, 43-летний испанский специалист заключил контракт, рассчитанный на три сезона. На этой должности Арбелоа заменил Марку Силву, который в межсезонье принял предложение возглавить лиссабонскую «Бенфику».

До переезда в Англию Арбелоа работал с мадридским «Реалом». Несмотря на отсутствие завоеванных трофеев, под его руководством «сливочные» завершили чемпионат Испании на втором месте.

По итогам прошлого сезона «Фулхэм» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ.