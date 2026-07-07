7 июля в в Албании состоится матч отбора в Лигу конференций, в котором «Эльбасани» будет принимать БАТЭ. Старт поединка в 21:00 мск. Расскажем, где смотреть игру.

Скромный «Эльбасани» лишь 4 раза играл в еврокубках и все эти 4 раза клуб выступал в квалификации. Дальше первого раунда албанцам проходить не удавалось. В плане выступлений в еврокубках, БАТЭ более опытный. Команда провела 179 матчей в европейских турнирах, а в этот раунд она попала благодаря победе в Кубке Беларуси.

Несмотря на свой опыт, БАТЭ является аутсайдером встречи. Эксперты считают, что 3 поражения подряд — это нехороший знак для борисовцев и пророчат «Эльбасани» успех.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.62 на победу «Эльбасани», 5.60 — на победу БАТЭ и 3.90 — на ничью.

Победителя матча в своем прогнозе назвали эксперты сайта LiveSport.Ru.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эльбасани» — БАТЭ смотрите на LiveCup.Run.