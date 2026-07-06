Португальский специалист Карлуш Кейруш, объявивший об уходе с поста главного тренера сборной Ганы, сказал, что считает работу с национальной командой важным этапом своей карьеры.

Карлуш Кейруш globallookpress.com

«Я горжусь тем, чего нам удалось добиться за это время. Хочу поблагодарить Федерацию футбола Ганы за оказанное доверие и возможность работать с этой замечательной командой», — написал тренер в соцсетях.

Отдельно португалец обратился к болельщикам, подчеркнув, что команда не смогла выполнить поставленную задачу, однако сражалась до конца и достойно представляла свою страну на мировом первенстве.

Напомним, путь сборной Ганы на мундиале завершился на стадии 1/16 финала. Команда уступила Колумбии и покинула турнир.