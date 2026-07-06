Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал о состоянии Джордана Хендерсона, который получил травму сразу после победного матча с Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

По словам немецкого специалиста, повреждение полузащитника вызывает серьёзные опасения.

«Ситуация выглядит очень неприятно. Джордан неудачно упал и травмировал запястье. Пока всё это действительно вызывает большое беспокойство», — заявил Тухель Mirror.

Инцидент произошёл уже после финального свистка. Во время празднования выхода в четвертьфинал Хендерсон попытался перебраться через рекламные конструкции у трибун, однако потерял равновесие и упал. Медицинская бригада оперативно оказала футболисту помощь прямо на поле, после чего его эвакуировали на носилках.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, полузащитника экстренно госпитализировали для проведения детального обследования и оценки тяжести полученного повреждения.

Сборная Англии одержала победу над Мексикой со счётом 3:2 и вышла в четвертьфинал мирового первенства.