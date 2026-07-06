Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев считает, что сборная Бразилии переживает сейчас не лучшие времена, и её вылет на ЧМ не стал особой неожиданностью.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Бразилия ничего серьёзного не показала на этом чемпионате мира. Это уже не та сборная, которая была двадцать лет назад. В команде нет звёзд мирового класса. Сейчас таким является только Винисиус и, наверное, Неймар, чей пик давно прошёл. Раньше в Бразилии было по 5–6 футболистов мирового уровня, поэтому они и побеждали на чемпионатах мира. А сейчас их команда была не готова к победе, она слишком возрастная.

Понятно, что для сборной с такими традициями, несмотря на состав, вылет в 1/8 финала чемпионата мира — провал. Мы привыкли видеть Бразилию на ведущих позициях, но на последних шести чемпионатах мира она ничего не добилась», — сказал Газзаев «СЭ».

Вчера, 5 июля, Бразилия потерпела поражение от Норвегии в 1/8 финала ЧМ со счётом 1:2. Единственный гол в составе пентакампеонов забил на исходе основного времени с пенальти Неймар. Дубль за норвежцев оформил Эрлинг Холанн.