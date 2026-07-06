Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев считает, что сборная Бразилии переживает сейчас не лучшие времена, и её вылет на ЧМ не стал особой неожиданностью.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти globallookpress.com

«Бразилия ничего серьёзного не показала на этом чемпионате мира. Это уже не та сборная, которая была двадцать лет назад. В команде нет звёзд мирового класса. Сейчас таким является только Винисиус и, наверное, Неймар, чей пик давно прошёл. Раньше в Бразилии было по 5–6 футболистов мирового уровня, поэтому они и побеждали на чемпионатах мира. А сейчас их команда была не готова к победе, она слишком возрастная.

Понятно, что для сборной с такими традициями, несмотря на состав, вылет в 1/8 финала чемпионата мира — провал. Мы привыкли видеть Бразилию на ведущих позициях, но на последних шести чемпионатах мира она ничего не добилась», — сказал Газзаев «СЭ».

Вчера, 5 июля, Бразилия потерпела поражение от Норвегии в 1/8 финала ЧМ со счётом 1:2. Единственный гол в составе пентакампеонов забил на исходе основного времени с пенальти Неймар. Дубль за норвежцев оформил Эрлинг Холанн.