Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем получил награду лучшему игроку матча по итогам встречи 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Мексики.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Англичане добились непростой победы со счётом 3:2, а одним из главных героев противостояния стал Беллингем. Хавбек провёл на поле все 90 минут и оформил дубль, внеся решающий вклад в выход своей команды в следующую стадию турнира.

В четвертьфинале команда Томаса Тухеля встретится со сборной Норвегии. Скандинавы ранее преподнесли одну из главных сенсаций чемпионата мира, одолев Бразилию со счётом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанна.