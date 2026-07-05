«Зенит» продолжает работу над усилением состава и сделал официальное предложение по вингеру «Фенербахче» Доржелесу Нене.

Тренер «Зенита» Сергей Семак globallookpress.com

Как сообщает журналист Эрсан Сердал, клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за 23-летнего малийца около 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов. Однако руководство турецкой команды рассчитывает получить за футболиста не менее 25 миллионов евро, поэтому переговоры продолжаются. Сам Нене, по информации источника, пока не определился со своим будущим.

В сезоне-2025/26 вингер принял участие в 47 матчах во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с «Фенербахче» рассчитано до лета 2030 года.

Ранее в СМИ также появлялась информация, что интерес к малийскому футболисту проявляет московский «Спартак».