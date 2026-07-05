Наставник сборной Англии Томас Тухель рассказал, что основной правый защитник Рис Джеймс может быть включён в заявку на игру 1/8 финала ЧМ‑2026 с Мексикой.

Томас Тухель globallookpress.com

По словам немецкого специалиста, это будет ясно ближе к началу игры после медицинского обследования. Джеймс пропустил две последние игры Англии на турнире из‑за проблем с задней поверхностью бедра.

Также перед игрой будет решено, поможет ли команде ещё один защитник Джаррелл Куанса, у которого имеются проблемы со здоровьем.

Мексика и Англия сыграют между собой 6 июля в 3:00 (мск).