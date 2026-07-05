Лидер лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкао близок к переходу в саудовский «Аль‑Ахли», информирует влиятельный журналист Фабрицио Романо.

Франсишку Тринкао globallookpress.com

По данным источника, за 26‑летнего полузащитника готовы отдать в районе 50 млн евро, а сам он станет в клубе заменой Рияду Марезу.

Сам Тринкао, который сейчас находится в составе сборной Португалии на ЧМ‑2026, не прочь попробовать свои силы в новом чемпионате.

Всего в минувшем сезоне он сыграл 54 матча, забил 13 мячей и сделал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Тринкао в 40 млн евро.