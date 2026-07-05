Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о переходе бразильского нападающего Фелипе Аугусто в петербургский клуб.

Сергей Семак globallookpress.com

Наставник отметил, что новичку предстоит пройти период адаптации, однако наличие в составе большого числа бразильских футболистов должно помочь ему быстрее освоиться как в коллективе, так и на поле.

«Фелипе — молодой игрок. Посмотрим, насколько быстро он сумеет привыкнуть к требованиям нашей команды. Думаю, в бытовом плане ему будет легче благодаря соотечественникам — в раздевалке они помогут быстрее почувствовать себя своим.

Надеемся, что и к матчам чемпионата он адаптируется в кратчайшие сроки и начнет приносить пользу команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».