В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции минимально переиграла команду Парагвая со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Килиан Мбаппе с пенальти на 70-й минуте.
Результат матча
ПарагвайАсунсьон0:1ФранцияПариж
0:1 Килиан Мбаппе 70' пен.
Парагвай: Орландо Хиль, Хуан Хосе Касерес, Густаво Веласкес, Густаво Гомес, Омар Альдерете (Хосе Канале 58'), Хуниор Алонсо, Мигель Альмирон (Маурисио 71'), Диего Гомес (Габриэль Авалос 71'), Андрес Кубас, Матиас Галарса, Хулио Энсисо (Густаво Кабальеро 61')
Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Майкл Олисе, Усман Дембеле (Райан Шерки 84'), Адриен Рабьо, Ману Коне, Килиан Мбаппе, Брэдли Баркола (Дезире Дуэ 61')
Жёлтые карточки: Брэдли Баркола 19' (Франция), Ману Коне 81' (Франция), Майкл Олисе 90+7' (Франция)
Благодаря этой победе сборная Франции пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против команды Марокко. Парагвай покинул турнир.