Благодаря этой победе сборная Франции пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против команды Марокко. Парагвай покинул турнир.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Килиан Мбаппе с пенальти на 70-й минуте.

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции минимально переиграла команду Парагвая со счетом 1:0.

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