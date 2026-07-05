Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий считает, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян достоин перейти в более сильную лигу, чем Саудовская Аравия.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Удивил выбор Сперцяна. С другой стороны, я всегда говорю, что игрок — сам хозяин своей судьбы и карьеры. Очень трудно сказать, что было бы лучше: поехать в другую страну и, возможно, не играть там, или приехать в страну, где у него есть гарантии для игры.

Я бы хотел, чтобы Сперцян играл в элитной лиге, но, когда из РПЛ уезжают игроки, которые украшают наш чемпионат, мне как‑то досадно. Ещё раз повторю: это право самого игрока. Осуждать никакого смысла нет», — заявил Непомнящий «Чемпионату».

По мнению некоторых СМИ, Сперцян уже договорился о переходе в «Аль‑Ахли», и в ближайшее время об этом трансфере будет объявлено официально.