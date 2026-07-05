Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе хавбека Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Николай Наумов globallookpress.com

«Это выбор Сперцяна. Если он хочет заработать на старость и дальнейшую жизнь, надо ехать в Саудовскую Аравию. Такой контракт нечасто предлагают. А если он хочет играть в футбол и развивать свою карьеру, это не вариант. Понятно, там он потеряет очень многое в плане футбола. Вряд ли его мастерство там вырастет. Мне кажется, Сперцян выбрал деньги, его понять можно. Каждый делает свой выбор. Он едет, чтобы заработать деньги», — цитирует Наумова « Чемпионат ».

Ранее была информация, что сумма трансфера может составить 25 миллионов евро, а переход может состояться уже этим летом.