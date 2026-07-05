Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах сборной Англии в плей-офф ЧМ-2026.

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии globallookpress.com

«Если сборная Англии победит команду Мексики, то дойдет до финала чемпионата мира. Будет очень серьезная игра.

Как бы то ни было, всегда буду поддерживать те страны, где играл или работал: Англия, Шотландия, Саудовская Аравия, Узбекистан. Все остальные вылетели, поэтому буду болеть за англичан», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года между сборными Мексики и Англии состоится 6-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.