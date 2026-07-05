Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах сборной Англии в плей-офф ЧМ-2026.
«Если сборная Англии победит команду Мексики, то дойдет до финала чемпионата мира. Будет очень серьезная игра.
Как бы то ни было, всегда буду поддерживать те страны, где играл или работал: Англия, Шотландия, Саудовская Аравия, Узбекистан. Все остальные вылетели, поэтому буду болеть за англичан», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».
Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026-го года между сборными Мексики и Англии состоится 6-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.